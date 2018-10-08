Lada Vesta можно управлять со смартфона

Lada Vesta получила функцию управления со смартфона

Lada Vesta стала первой вазовской моделью, которая получила систему дистанционного управления Lada Connect. С помощью смартфона она позволяет запускать двигатель и контролировать параметры автомобиля.

Lada Connect представляет собой телематическую платформу, с помощью которой можно удаленно отпирать и запирать двери машины, считывать коды ошибок, включать фары, узнавать температуру воздуха в салоне, проверять запас топлива и заряд аккумулятора, управлять штатной сигнализацией, а также системой автозапуска мотора.

"В сентябре покупателям автомобилей Lada стала доступна для установки в качестве дополнительного аксессуара телематическая система Lada Connect", — рассказал агенству ТАСС представитель АвтоВАЗа.

Lada Connect также позволяет в режиме онлайн отслеживать текущее местоположение, историю маршрутов с детализацией, техническое состояние, статистику использования. Попутно система оценивает поведение водителя на дороге и дает рекомендации как ездить экономичнее и безопаснее.

"За счет продвинутой системы сбора и обработки данных об использовании автомобиля она позволяет автовладельцу значительно снизить затраты на содержание автомобиля, включая скидку при оформлении полиса КАСКО", — отмечается в описание продукта.

Сейчас эта система доступна в качестве опции для всех моделей, в базовые комплектации система не включена. Рекомендованная цена — 29 999 рублей, включая абонентскую плату за три года. Плюс "рекомендуемая стоимость установки" — 6 тыс. рублей. "Но она может разниться у разных дилеров", — отмечает представитель "АвтоВАЗа".

Телематический комплекс создан компанией "Лаборатория умного вождения", которая принадлежит супруге гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова . В какую сумму обошлась разработка системы для АвтоВАЗа, не сообщается. Ранее эта фирма занималась поставкой телематических устройств для страховых компаний, а потом реализовала похожую интерактивную систему Lifan Connect для седана Lifan Murman

Ранее установить похожую на Lada Connect систему можно было и у некоторых официальных дилеров "Лады". Они используют тандем из телеметрического модуля "Элемент", который подключается к диагностическому разъему автомобиля, и приложения, установленного на персональный гаджет автовладельца. В базовой версии есть управление центральным замком, история поездок, стоимость пробега и ряд других функций. За доплату — охранный комплекс и дистанционный запуск, а стоимость установки такой телематики в 2017 году составляла около 25 тысяч рублей.