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Электрический Audi обогнал Lamborghini и Porsche
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Электрический Audi обогнал Lamborghini и Porsche 

Car.ru 1 час назад
В сети появился ролик, показывающий возможности Audi RS3.
Начнем с того, что под капотом у модифицированного RS3 расположена электрическая силовая установка с мощностью в 1180 лошадиных сил. До 200 километров в час электромобиль способен разогнаться менее чем за 7 секунд.
Первым соперником в дуэли стал Lamborghini Huracan Performante c мотором в 640 «лошадей». На трассе RS3 сразу же вырывается вперед и побеждает в заезде без особых проблем.
Дальше соперником немецкого суперкара стал Porsche 911 GT2 RS, имеющий в своем распоряжении агрегат на 700 лошадиных сил. Дистанцию автомобили преодолевали бок о бок, однако на финише Audi вышел вперед примерно на треть корпуса.
Эксперты прогнозируют, что с каждым годом производительность электромобилей будет расти. Однако существуют и объективные причины. Это достаточно высокая стоимость электрокара, а также отсутствие в необходимом объеме инфраструктуры для подзарядки.
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