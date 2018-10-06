Электрический Audi обогнал Lamborghini и Porsche

В сети появился ролик, показывающий возможности Audi RS3.

Начнем с того, что под капотом у модифицированного RS3 расположена электрическая силовая установка с мощностью в 1180 лошадиных сил. До 200 километров в час электромобиль способен разогнаться менее чем за 7 секунд.

Первым соперником в дуэли стал Lamborghini Huracan Performante c мотором в 640 «лошадей». На трассе RS3 сразу же вырывается вперед и побеждает в заезде без особых проблем.

Дальше соперником немецкого суперкара стал Porsche 911 GT2 RS, имеющий в своем распоряжении агрегат на 700 лошадиных сил. Дистанцию автомобили преодолевали бок о бок, однако на финише Audi вышел вперед примерно на треть корпуса.

Эксперты прогнозируют, что с каждым годом производительность электромобилей будет расти. Однако существуют и объективные причины. Это достаточно высокая стоимость электрокара, а также отсутствие в необходимом объеме инфраструктуры для подзарядки.