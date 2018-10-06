Концепткар 50-х годов выставлен на продажу

Речь идет о прототипе Galileo Show Car 1957 года выпуска.

Внешне автомобильное произведение, выпущенное в единственном экземпляре, больше похоже на самолет. Тем не менее, колесное средство предлагается для продажи во Флориде.

У истоков образца стоял военный летчик Джозеф Галилей. Его пребывание в вооруженных силах совпало с бумом реактивной авиации. Поэтому энтузиаст решил спроектировать что-то подобное применительно к наземному транспорту.

Итак, за основу был взят Ford 1949 года выпуска. Но кузов из стекловолокна полностью идея Галилея. Сюда же можно добавить и деревянные элементы, которые также являются плодом размышлений конструктора.

Дизайн машины по тем временам выглядел футуристически. Обтекаемые формы, меняющие свой размер бампера, и некоторые другие модели. Однако постройка машины так и не была завершена.