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Концепткар 50-х годов выставлен на продажу
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Концепткар 50-х годов выставлен на продажу 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Речь идет о прототипе Galileo Show Car 1957 года выпуска.
Внешне автомобильное произведение, выпущенное в единственном экземпляре, больше похоже на самолет. Тем не менее, колесное средство предлагается для продажи во Флориде.
У истоков образца стоял военный летчик Джозеф Галилей. Его пребывание в вооруженных силах совпало с бумом реактивной авиации. Поэтому энтузиаст решил спроектировать что-то подобное применительно к наземному транспорту.
Итак, за основу был взят Ford 1949 года выпуска. Но кузов из стекловолокна полностью идея Галилея. Сюда же можно добавить и деревянные элементы, которые также являются плодом размышлений конструктора.
Дизайн машины по тем временам выглядел футуристически. Обтекаемые формы, меняющие свой размер бампера, и некоторые другие модели. Однако постройка машины так и не была завершена.
Изначально на автомобиле изобретатель поместил мотор от Oldsmobile Rocket V8. Впрочем, этого двигателя уже нет.
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