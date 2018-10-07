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Как правильно подготовить автомобиль к зиме
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Как правильно подготовить автомобиль к зиме 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На интернет-просторах гуляет множество советов по подготовке автомобиля к осенне-зимнему периоду. Правда большая часть из них скорее подходит для моделей "ретро" из советских времен. Ниже мы приведем несколько советов от автоэкспертов для современных автомобилей.
Прежде всего следует проверить состояние стартерного аккумулятора. Т.к. большинство современных аккумуляторов необслуживаемые, то для пущей надежности следует обратиться в автосервис.
Не лишним будет убедиться в надежной работе стартера и генератора. Если вы не спец, то конечно эту работу лучше сделают профессионалы в автосалоне.
Щетки стеклоочистителя следует заменить, если они не подбирают воду ровной полосой. Отдайте предпочтение щеткам с гибкой резиной.
Для уверенной езды в зимний период следует заменить зимнюю резину, если ей более трех лет.
Для предупреждения запотевания стекол, следует провести чистку или замену салонного фильтра. Не лишним будет приобрести специальный адсорбер для сбора влаги.
Замените воду в системе омывателя стекол на специальную жидкость. Положите на "всякий пожарный случай" удлинитель для "прикуривания".
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