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УАЗ получил одобрение для преемника «буханки»
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УАЗ получил одобрение для преемника «буханки» 

Car.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Car.ru
Росстандарт опубликовал ОТТС для двух новых моделей микроавтобусов от Ульяновского автозавода.
Полноприводные капотные микроавтобусы в модификации для перевозки детей и для нужд «скорой помощи» Обе версии получили по три одностворчатых двери, для водителя и пассажиров, а также двухстворчатый вход с тыла.
УАЗ-128801 и УАЗ-128811 получили шасси от популярного грузового авто «Профи» и в длину достигают 6,15 метров, в ширину — 2,095 метра и 2,5 метра в высоту при колесной базе в 3,5 метра.
В обеих модификациях под капотом находится мотор ZMZ Pro мощностью 150 «лошадей», а в комплектации и школьного автобуса и «скорой помощи» числится обязательная система Эра— ГЛОНАСС и тахограф.
Когда преемники легендарной «буханки» появятся на рынке, производитель пока не сообщает.
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