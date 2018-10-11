УАЗ получил одобрение для преемника «буханки»

Росстандарт опубликовал ОТТС для двух новых моделей микроавтобусов от Ульяновского автозавода.

Полноприводные капотные микроавтобусы в модификации для перевозки детей и для нужд «скорой помощи» Обе версии получили по три одностворчатых двери, для водителя и пассажиров, а также двухстворчатый вход с тыла.

УАЗ-128801 и УАЗ-128811 получили шасси от популярного грузового авто «Профи» и в длину достигают 6,15 метров, в ширину — 2,095 метра и 2,5 метра в высоту при колесной базе в 3,5 метра.

В обеих модификациях под капотом находится мотор ZMZ Pro мощностью 150 «лошадей», а в комплектации и школьного автобуса и «скорой помощи» числится обязательная система Эра— ГЛОНАСС и тахограф.

Когда преемники легендарной «буханки» появятся на рынке, производитель пока не сообщает.