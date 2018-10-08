Как делают двухтопливные «Лады Весты CNG»?

Как делают двухтопливные версии «Лады Весты CNG»?

Двухтопливная " Лада Веста CNG" с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжатом природном газе, дебютировала летом прошлого года. Машины продаются официальными дилерами марки, но переоборудованием автомобилей занимается не сам АвтоВАЗ , а тольяттинская компания АТС.

На предприятие прибывают, казалось бы, совершенно обычные, полноценные "Весты". Но официально это всего лишь машинокомплекты, которые станут дееспособными автомобилями только после внедрения оборудования для работы двигателя на сжатом природном газе (традиционно обозначается аббревиатурой CNG, от compessed natural gas).

Так как метан, в отличие от смеси пропана и бутана, невозможно перевести в жидкое состояние при уличной температуре (даже в лютые морозы), единственным способом возить с собой его достаточное количество является хранение под давлением. Большое давление — большая ответственность. Поэтому при подборе компонентов особое внимание уделялось их надёжности и безопасности.

Баллоны китайского производства поставляются на предприятие освидетельствованными в "Газпроме" и заполненными небольшим количеством газа. Кстати, в отличие от того же пропан-бутана, который измеряют в литрах на манер бензина, метан считается в кубических метрах, то есть единица — это то количество газа, которое при нормальных условиях (давление 760 мм ртутного столба и нулевая температура) будет занимать один кубический метр. Остальное газобаллонное оборудование — итальянского производства.

В процессе установки в автомобиле никаких деталей не заменяют. Нужные элементы либо добавляют (как кнопку переключения между видами топлива, раму и кожух баллона), либо, как говорят в народе, "дорабатывают напильником": укорачивают ковёр и немного подрезают облицовку порога в багажнике.

Трубки, по которым газ идёт из баллона в редуктор, рампу и двигатель, стальные. Их сгибают по месту. Здесь тщательно следят за отсутствием контакта не только трубок, но всего монтируемого оборудования, с острыми кромками технологических отверстий кузова. Разгерметизации допустить нельзя! Кроме того, контроллер может прекратить подачу газа в случае его непредусмотренного расхода. Его монтаж, а также подключение всей дополнительной электрики — второй этап установки оборудования.

На протяжении всей цепочки действует строгий контроль качества. Весь затянутый крепёж промаркирован, каждый пост находится под видеонаблюдением. Словом, делается всё для того, чтобы единожды вышедшему с производства автомобилю не пришлось возвращаться на предприятие из-за проблем и брака. И из ворот "Веста" выходит уже в сопровождении ПТС с отметкой "двухтопливный автомобиль".

Обслуживание ГБО особых хлопот не доставит. Регулярные работы предусмотрены в рамках плановых ТО по графику обычного бензинового варианта — год или 15 тысяч километров. Гарантия на оборудование — два года или 100 тысяч км, регламентированный срок службы баллона составляет 15 лет, переосвидетельствование нужно делать раз в пять лет.

По словам Олега Кузьмина, технического директора компании "АТС-авто", сейчас выпускается 200 автомобилей в месяц, что диктуется заказом от АвтоВАЗа. Но возможно наращивание производства до 300 единиц. Конечно, многое находится в зависимости от автогиганта. К примеру, цветовая гамма из трёх цветов — "ледниковый", "платина" и "чёрная жемчужина" — была именно вазовской инициативой. Даже цвет, материал и тиснение кожуха, закрывающего газовый баллон, были согласованы с дизайнерами "Лады".

В проработке находится и вторая модель, на которую так и просится столь выгодная доработка — " Лада Ларгус ". Под этот проект строится новый цех рядом с существующим, а в производство две модификации — фургон и пятиместный универсал — должны пойти в феврале следующего года. Пока собрано около десятка машин, в том числе для сертификационных краш-тестов. Оборудование максимально унифицировано с "Вестой CNG", баллон и вовсе тот же. Рахзместить его, кстати, где-либо кроме места за задними сиденьями (у фургона за кабиной) не представляется возможным. Вот почему семиместному "Ларгусу" на метане не суждено появиться.

Но и это ещё не всё. АТС занимается также и установкой газобаллонного оборудования на подержанные автомобили, причём по всем стандартам, используемым при работе с "Вестой". А это значит, что при правильной эксплуатации жить ему долго и счастливо.

Конечно, АТС — это не автопроизводитель, это компания-установщик газобалонного оборудования. Но делается это в таких условия и с таким вниманием, что всем прочим конторам нужно брать пример. В том числе и деле популяризации метана в качестве топлива.