Lotus Elise списали из-за царапины на бампере

Lotus Elise списали в тотал из-за царапины на бампере

Страховая компания признала Lotus Elise 2005 года непригодным к ремонту из-за небольшой царапины на бампере. По словам бывшего владельца автомобиля Филиппа Кингстона, стоимость новой передней части кузова с покраской составила 19 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Высокая стоимость ремонта при цене самого спорткара в 30 тысяч долларов объясняется тем, что передняя часть кузова, куда также входит бампер, это единый элемент. Его цена превышает пять тысяч долларов. Редкая бронзовая краска обошлась бы владельцу еще в шесть тысяч долларов. Остальное автомастерская взяла бы за работы по снятию старой и установке новой детали.

В итоге Lotus Elise Кингстона выкупила страховая компания. Сумма сделки составила 33 тысячи долларов. Позднее автомобиль с документами, подтверждающими факт его восстановления после списания, появился в продаже на онлайн-площадке Ebay . Продавец просил за спорткар 24 тысячи долларов.