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Lotus Elise списали из-за царапины на бампере
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Lotus Elise списали в тотал из-за царапины на бампере 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Страховая компания признала Lotus Elise 2005 года непригодным к ремонту из-за небольшой царапины на бампере. По словам бывшего владельца автомобиля Филиппа Кингстона, стоимость новой передней части кузова с покраской составила 19 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Высокая стоимость ремонта при цене самого спорткара в 30 тысяч долларов объясняется тем, что передняя часть кузова, куда также входит бампер, это единый элемент. Его цена превышает пять тысяч долларов. Редкая бронзовая краска обошлась бы владельцу еще в шесть тысяч долларов. Остальное автомастерская взяла бы за работы по снятию старой и установке новой детали.
В итоге Lotus Elise Кингстона выкупила страховая компания. Сумма сделки составила 33 тысячи долларов. Позднее автомобиль с документами, подтверждающими факт его восстановления после списания, появился в продаже на онлайн-площадке Ebay. Продавец просил за спорткар 24 тысячи долларов.
В сентябре 2017 года Chevrolet Corvette с пробегом 13 тысяч километров списали из-за трещины в трансмиссионном тоннеле. Страховая компания признала спорткар непригодным для восстановления и решила продать его на запчасти.
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