За какими автомобилями россияне возвращаются?

Холдинг «Ромир» выяснил, какие машины россияне предпочитают покупать повторно.

Около четверти автовладельцев (24%) при повторной покупке автомобиля отдают предпочтение тому же бренду. Причем больше половины из них (59%) демонстрируют лояльность тому автосалону, в котором покупали предыдущую машину.

По показателю повторного обращения лидирует Toyota . Автомобили этой марки повторно покупает 52% автовладельцев. При этом 40% возвращаются за ними в тот же дилерский центр, в котором делали предыдущую покупку. Ранее Toyota заняла первое место по индексу лояльности NPS.

На втором месте по популярности — BMW . Автомобиль этой марки повторно решили купить 37% владельцев. При этом поклонники немецкого автопроизводителя демонстрируют очень высокую лояльность автосалонам: за новой машиной в них вернулись 81% клиентов.

33% автовладельцев повторно приобрели Audi . Из них 64% — в том же дилерском центре, что и в предыдущий раз. Honda повторно купили 30% опрошенных. Из них 47% — в том же автосалоне. Mitsubishi выбрали 29% покупателей. Из них 55% вернулись в тот же автосалон.