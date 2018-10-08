За какими автомобилями россияне возвращаются? 

Холдинг «Ромир» выяснил, какие машины россияне предпочитают покупать повторно.
Около четверти автовладельцев (24%) при повторной покупке автомобиля отдают предпочтение тому же бренду. Причем больше половины из них (59%) демонстрируют лояльность тому автосалону, в котором покупали предыдущую машину.
По показателю повторного обращения лидирует Toyota. Автомобили этой марки повторно покупает 52% автовладельцев. При этом 40% возвращаются за ними в тот же дилерский центр, в котором делали предыдущую покупку. Ранее Toyota заняла первое место по индексу лояльности NPS.
На втором месте по популярности — BMW. Автомобиль этой марки повторно решили купить 37% владельцев. При этом поклонники немецкого автопроизводителя демонстрируют очень высокую лояльность автосалонам: за новой машиной в них вернулись 81% клиентов.
33% автовладельцев повторно приобрели Audi. Из них 64% — в том же дилерском центре, что и в предыдущий раз. Honda повторно купили 30% опрошенных. Из них 47% — в том же автосалоне. Mitsubishi выбрали 29% покупателей. Из них 55% вернулись в тот же автосалон.
В десятку марок, которые автовладельцы предпочитают покупать повторно, также вошли Hyundai (28% покупателей, тот же дилерский центр 46%), Infiniti (25% покупателей, тот же дилерский центр 56%), Mazda (24% покупателей, тот же дилерский центр 58%). Одинаковое количество владельцев Land Rover, Chevrolet и Jeep (22%) — решили вновь купить автомобиль того же бренда. В ранее выбранный автосалон при этом вернулись 68%, 59% и 55% клиентов соответственно. 21% повторных продаж пришелся на Mercedes-Benz. При этом лояльность к автосалону продемонстрировали 67% покупателей.