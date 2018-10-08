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Как помыть машину из окна дома
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Как помыть машину из окна дома
Рамблер
5 часов назад
Комментарии
Мужчина решил помыть свою машину из шланга и все бы ничего, но делал он это со второго этажа, а под его окном ходили люди.
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