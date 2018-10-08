У кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 появилась новая версия

Комплектация Crossway станет второй самой дорогой в российской палитре после GT Line.

Технических отличий «Кроссвей» не имеет и отличается «бижутерией», намекающей на туристическо-исследовательские амбиции паркетников. Передние крылья украшены шильдиками с компасом и… географическими координатами завода Peugeot в Сошо. Задние стойки и крыша окрашены в черный цвет. Салон облагорожен алькантарой, алюминиевыми накладками на педалях и ковриками с компасом. Единственное функциональное новшество у Crossway — стандартная навигационная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и функцией Mirror Screen, предусматривающей подключение смартфонов по протоколам Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink, а также с Bluetooth и USB.