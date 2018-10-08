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У кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 появилась новая версия
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У кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 появилась новая версия 

Авторамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Комплектация Crossway станет второй самой дорогой в российской палитре после GT Line.
Технических отличий «Кроссвей» не имеет и отличается «бижутерией», намекающей на туристическо-исследовательские амбиции паркетников. Передние крылья украшены шильдиками с компасом и… географическими координатами завода Peugeot в Сошо. Задние стойки и крыша окрашены в черный цвет. Салон облагорожен алькантарой, алюминиевыми накладками на педалях и ковриками с компасом. Единственное функциональное новшество у Crossway — стандартная навигационная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и функцией Mirror Screen, предусматривающей подключение смартфонов по протоколам Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink, а также с Bluetooth и USB.
Новая версия доступна для модификаций с 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 150 л.с. и 150-сильным турбодизелем объемом 2,0 л. По сравнению с нижестоящим исполнением Allure она обойдется на 70 тыс. рублей дороже. Таким образом, Peugeot 3008 Crossway будет стоить 2 029 и 2 159 тыс. рублей соответственно, а модели 5008 в соответствующем исполнении потянет на 2 229 и 2 359 тыс. рублей.
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