Рассекречены экстерьер и интерьер спорткара Toyota Supra

Изображения появились усилиями поклонников готовящейся новинки, которые «срастили» официальные детали интерьера и обработали эскиз кузова.

Supra уже порядком утомила аудиторию долгим томительным ожиданием. В нынешнем году спорткар сперва предстал на Женевском мотор-шоу в формате шоу-кара GR Supra Racing Concept, а на Фестивале скорости в Гудвуде выступил в виде прототипа, обтянутого пестрым «камуфляжем». Тем временем соплатформенный родстер BMW Z4 успел дебютировать, а российское подразделение марки огласило цены (продажи начнутся в марте 2019 года). Страждущим до серийной модели придется дождаться Детройтского мотор-шоу 2019, где автомобиль все-таки покажут. Но, учитывая энтузиазм поклонников и разные утечки информации, к моменту презентации уже никаких сюрпризов не будет.

Так, недавно в интернете появились изображения разных частей салона Supra — передняя панель, руль и другие компоненты. Обнародован и двухмерный рисунок экстерьера. Адепты спорткара с форума SupraMKV не стали терять время и собрали «мозаику» интерьера, а кузов сделали трехмерным, добавив деталировку, которая была заметна на прототипе.

С кузовом откровения нет, а вот салон интересен уже потому, что он не имеет ничего общего с недрами культовой Supra A80 — вместо этакого кокпита, в котором восседал водитель, появится нарочито лаконичное и минималистичное торпедо.

Технически Supra, как ожидается, во многом повторит Z4 и получит 340-сильную рядную «шестерку» объемом 3,0 л. У ее предшественницы, кстати, тоже был рядный мотор того же объема, но никакой не бээмвэшный, а собственный 2JZ-GTE с двумя турбонагнетателями и поистине колоссальным потенциалом для тюнинга.