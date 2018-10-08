Представлен новый седан Hyundai гольф-класса

Неизвестный Hyundai: представлен новый седан гольф-класса

Знакомьтесь, Hyundai Lafesta — новый игрок на китайском рынке. Автомобиль дебютировал еще весной в Пекине, а сейчас компания сообщила технические подробности и готовит старт продаж.

Эффектная штучка, не правда ли? Купеобразный профиль, чувственные наплывы на «бедрах» задних крыльев и хромированная «ухмылка» делают образ машины запоминающимся. Lafesta не назовешь маленькой, хотя по факту она относится к размерному классу С — нос и корму разделяют 4660 мм, колесная база равна 2700 мм, ширина — 1790 мм, а высота — 1425 мм. Объем багажника — 475 л. Для сравнения, у Elantra такое же расстояние между осями, но длина — 4570 мм.

Что действительно интересно, так это шасси. Сзади у Lafesta не полузависимая подвеска, а многорычажка. В этом новинка напоминает «горячие» Kia K3 GT (суть Cerato с кузовом седан и хэтчбек) для внутрикорейского пользования. Двигатели знакомы по другим машинам Hyundai-Kia — это «турбочетверки» с непосредственным впрыском топлива объемом 1,4 л (140 л.с. и 242 Нм) и 1,6 л (190 л.с. и 265 Нм, либо 204 л.с. и 265 Нм). Коробка передач — безальтернативный семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями.

В оснащение войдет аналоговый приборный щиток (у дорогих версий цифровая «приборка»), шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном. За доплату предложат кожаный салон, светодиодную оптику, электропривод передних кресел и адаптивный круиз контроль. Lafesta предназначена для китайского рынка и будет выпускаться на предприятии Beijing-Hyundai. Продажи стартуют во второй половине октября.