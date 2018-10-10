Раскрыта внешность универсала BMW 3 Серии

Вот как будет выглядеть новый BMW 3 Серии в кузове универсал!

Новое поколение "трешки" BMW с индексом G20 пока презентовано только в виде седана, но вскоре семейство пополнится и более практичной модификацией. И ее внешность уже раскрыта.

Компании BMW не удалось удержать в секрете внешность нового универсала 3 Серии. Опубликованные в интернете эскизы предназначены для патентного ведомства Бразилии, где производитель недавно оформил права на новую модель. Изображения четко демонстрируют, что по плечевую линию "трешка" в кузове универсал идентична седану — здесь та же пластика боковин и форма задних фонарей с L-образной светографикой. Различия — лишь в грузовой надстройке.

motor1.com

Среди патентных эскизов не нашлось изображений интерьера, но они и не нужны. Салон универасала будет копировать четырехдверку — здесь та же арзитектура, та же 12,3-дюймовая цифровая приборка с боковыми шкалами-бумерангами, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы iDrive 7,0 с голосовым ассистентом и так далее. Каким будет объем багажника в цифрах, пока не сообщается. Моторную гамму вагон тоже позаимствует у седана, включая будущий plug-in гибрид 330е.

Сроки официальной премьеры универсала BMW 3 Серии пока не сообщаются — возможно, это произойдет ближе к весне 2019 года.

А вот версии ГранТуризмо у BMW 3 Серии больше не будет!

В России практичная "трешка" не продается сейчас и вряд ли появится в будущем, поскольку нишу более универсальных моделей закрывают кроссоверы Х1 и Х3.