Американцы назвали самый безопасный автомобиль

Американцы назвали Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) назвала Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем среди всех протестированных. Как заявили представители организации, у пассажиров этой машины самая низкая вероятность получения травм при ДТП.

Модель получила высшую оценку — пять баллов — во всех испытаниях NHTSA. Автомобиль выдержал фронтальный и боковой краш-тест, испытание на опрокидывание и удар, имитирующий удар о столб или дерево. Он проводится на скорости 20 миль в час (32 километра в час) с водительской стороны сразу за передней стойкой. Также в серию тестов организации входит проверка работы электронных систем безопасности.

До Model 3 самым безопасными автомобилями по версии NHTSA были Tesla Model S и Model X. Сейчас они занимают второе и третье место рейтинга соответственно.

Европейская организация Euro NCAP седан Model 3 пока не испытывала. При этом Model S в 2014 году заработала пять звезд из пяти возможных.