Procon-ten: антиподушка безопасности

Система Audi Procon-ten, заменявшая собой традиционную подушку безопасности

С момента приобретения « Фольксвагеном » компания Audi начала позиционироваться как премиум-игрок автомобильного рынка. Это, в свою очередь, означало, что ингольштадтцы не могли оставаться в стороне от тенденций «высшего эшелона». И когда Mercedes-Benz начал устанавливать на свои автомобили подушки безопасности, в Audi нашли что ответить.

Еще до обеих мировых войн стало очевидно, что автомобиль — штука крайне небезопасная, а в некоторых случаях — даже смертельная. Поэтому инженеры начали усиленно копать (и до сих пор копают) в направлении снижения несчастных случаев за рулем. Для этого изобретаются все более изощренные кузова, способные максимально эффективно поглощать ударную волну, а также системы активной и пассивной безопасности: АБС, ESP, EBD и прочие.

Когда в 70-е годы компания Mercedes-Benz установила на свои автомобили антиблокировочную систему тормозов, а чуть позже — подушки безопасности, стало очевидно, что в будущем именно электроника будет играть важнейшую роль в сохранении человеческих жизней за рулем. Однако у компании Audi, которая в 70-е годы обзавелась собственным испытательным центром систем безопасности, было свое видение на этот счет.

После ряда проведенных испытаний инженеры «четырех колец» пришли к выводу, что главной причиной смерти водителя при лобовом столкновении являются руль и рулевая колонка, которые наносят скелету и внутренним органам человека тяжелые травмы. Конкуренты из Mercedes, как известно, решили проблему с помощью «эйр-бэгов». Но ингольштадтцы придумали иной способ, как избежать столкновения между водителем и рулем. И назывался этот способ procon-ten.

Руководил проектом procon-ten (расшифровывается как «Programmed Contraction and Tension» — «Запрограммированное Сжатие и Растяжение») Эльмар Фоллмер, который верил, что энергию удара лучше не смягчать или рассеивать, а банально уводить от человека. Поэтому суть системы procon-ten сводилась к тому, чтобы в момент фронтального удара просто увести руль подальше от водителя и воспрепятствовать их касанию.

Устройство состояло из натяжных роликов и стальных тросов, которые объединяли в единую систему двигатель, трансмиссию, рулевую колонку и ремни безопасности. В момент удара ремни натягивались, прижимая седоков переднего ряда к спинкам сидений, а тросы уводили рулевую колонку вглубь, к двигателю, предотвращая удар о руль. Поскольку в 80-е и 90-е годы двигатели Audi располагались за передней осью, проблем с местом для увода рулевой колонки не было. В общих чертах работу системы демонстрирует рекламный ролик.

Дебютировавшая в 1986 году procon-ten устанавливалась на флагманские модели Audi (100 , 200, V8), реже — на компактные Audi 80 /90. Ни у кого из конкурентов аналогичное устройство так и не появилось… да и на моделях Audi его перестали ставить уже в 1994 году. Во-первых, система из роликов и тросов была гораздо сложнее, тяжелее, а потому — хуже в плане надежности, нежели подушки безопасности. Во-вторых, с годами подушки безопасности стали гораздо более дешевым решением.

Тем не менее, бренд procon-ten до сих пор зарегистрирован за компанией Audi, хотя его использование в будущем, где рулей, скорее всего, не будет вовсе, маловероятно. В любом случае, если надумаете приобрести подержанную «бочку» или «сигару», обратите внимание на заднее стекло: если там есть надпись procon-ten, то есть вероятность, что вы в большей безопасности, чем сами того ожидаете. /m