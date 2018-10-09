Skoda представила первый тизер нового Rapid

На прошлой неделе в рамках Парижского автошоу Skoda показала будущее развитие моделей марки с концептом Vision RS. Теперь компания решила представить первое изображение нового поколения модели Rapid.

Представленный на фото силуэт — это пятидверный хэтчбек, который должен быть показан до конца года, и заменит уходящее поколение предыдущего Rapid, заслужившего репутацию «маленькой Octavia».

Ожидается, что новый Rapid будет более традиционным пятидверным хэтчбеком, который ближе к Volkswagen Golf , но построен он будет на совершенно новой платформе A0 MQB VW Group, которую использует новая Fabia. Правда, по информации Skoda, это платформа была существенно переработана.

Кроме того, Rapid должен получить новые варианты моторов, направленные на экономичность, а главная интрига — получит ли Rapid версию RS, которая ранее была зарезервирована только для Octavia, но теперь также используется на кроссовере Kodiaq.