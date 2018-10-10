Ещё
Названа цена нового «Лесника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы цены на новый легендарный «Форестер»: он подорожал 

ngs.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Subaru раскрыла прайс на новое поколение кроссовера Forester, который полностью поменял платформу и вырос в колесной базе. Автомобиль стал дороже — базовая цена теперь стартует с 1 939 000 рублей вместо прежних 1 879 900 рублей.
«Цена чуть-чуть увеличилась, внешне автомобиль изменился достаточно сильно. В ноябре будет презентация нового Forester, а в ближайшие дни автомобиль будет доступен для предзаказа», — отметила Екатерина Горячева, руководитель отдела маркетинга компании «Фастар», официального дилера Subaru в Новосибирске.
Новое поколение популярного у сибиряков «Форестера» построено на глобальной модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). У автомобиля на 3 сантиметра выросла колесная база, клиренс не изменился — 22 сантиметра. На отечественном рынке полноприводной кроссовер будет продаваться с атмосферными двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. Коробка передач — вариатор Lineartronic. В максимальной версии цена машины достигает 2 549 900 рублей.
Конкурирует Forester с Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Читайте также:Новосибирцы набросились на дешевый Skoda Kodiaq российской сборки
ngs.ru: последние новости
Lexus сделал большой внедорожник LX еще дороже Объявлены сроки выхода новой Toyota RAV4 Новая «Нива»: чудище квадратное
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть146
ОСАГО разорит россиян187
Стас Барецкий попал в ДТП3
Свадебный лимузин смерти10
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть12
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:42
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть
ДТП Статьи
20:27
ОСАГО разорит россиян
Автоновости
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
01:54
Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение