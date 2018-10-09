Чем опасен дистанционный запуск двигателя

«АвтоВзгляд» объяснил, какими опасностями может грозить дистанционный запуск двигателя машины.

Пристрастие автомобилистов к запуску мотора из дома обостряется при похолодании, однако если делать это постоянно, то водители могут столкнуться с серьезной проблемой — засорением узлов топливной системы.

Причиной этого является то, что при дистанционном запуске двигатель долго прогревается на холостом ходу. При «холодном» пуске бензин не успевает сгореть полностью и, как следствие, приводит к образованию на клапанах и стенках камеры сгорания смолистых отложений.

Также часть топлива попадает в поддон, где перемешивается с маслом, что приводит к ухудшению характеристик последнего.

Кроме того, бензин вымывает масляную пленку со стенок цилиндров, что становится причиной появления нагаров, мешающих горючей смеси распыляться должным образом, а также ускоряет износ деталей.