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Чем опасен дистанционный запуск двигателя
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Чем опасен дистанционный запуск двигателя 

Рамблер 49 минут назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» объяснил, какими опасностями может грозить дистанционный запуск двигателя машины.
Пристрастие автомобилистов к запуску мотора из дома обостряется при похолодании, однако если делать это постоянно, то водители могут столкнуться с серьезной проблемой — засорением узлов топливной системы.
Причиной этого является то, что при дистанционном запуске двигатель долго прогревается на холостом ходу. При «холодном» пуске бензин не успевает сгореть полностью и, как следствие, приводит к образованию на клапанах и стенках камеры сгорания смолистых отложений.
Также часть топлива попадает в поддон, где перемешивается с маслом, что приводит к ухудшению характеристик последнего.
Кроме того, бензин вымывает масляную пленку со стенок цилиндров, что становится причиной появления нагаров, мешающих горючей смеси распыляться должным образом, а также ускоряет износ деталей.
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