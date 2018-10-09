Что нового в Qashqai 2019

Nissan сообщил подробности обновленного Qashqai 2019

Компания Nissan обновила самый продаваемый кроссовер Qashqai, оснастив его новым турбо-бензиновым мотором, новой автоматической коробкой передач и новой мультимедийной системой с расширенными функциями.

Новый 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом разработан совместно с концерном Daimler , и его также можно найти на таких моделях как новый Mercedes A-Class, где этот мотор заменил 1,2— и 1,6-литровые бензиновые двигателя. Под капотом Nissan Qashqai он будет доступен в двух версиях — на 138 и 158 лошадиных сил.

Обе версии 1,3-литровой мотора Qashqai в стандартной комплектации будут предлагаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, тогда как новая 7-ступенчатая автоматическая КПП с двойным сцеплением будет устанавливаться в качестве опции на самую мощную 158-сильную версию.

Обе версии выбрасывают в атмосферу до 122 грамм СО2 на километр пути, и расходуют в среднем около 5,3 литров топлива на 100 километров в смешанном режиме. Кроме того, новые двигателя, по информации Nissan, менее шумные и обладают лучшей производительностью.