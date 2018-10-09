Mazda еще раз отзывает проданные в России машины из-за дефекта подушки безопасности

Компания Mazda объявила об отзыве 20 891 автомобиля Mazda 6 , проданного в России c августа 2002 года по июнь 2008 года.

Причина отзыва — возможное нарушение целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек из-за продолжительного воздействия влажности. В этом случае при аварии осколки корпуса газогенератора могут "выстрелить" в лицо водителя или пассажира вместе с подушкой и серьёзно травмировать или даже убить человека.

Дилеры "Мазды" в ближайшее время должны оповестить владельцев машин, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. В этом году компания уже объявляла об отзыве этой модели по той же причине, тогда под отзыв попали 8 тысяч автомобилей.