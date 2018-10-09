Русские «Хаммер» за 3 миллиона. В продажу поступил ГАЗ «Вепрь Некст»

Суровый пикап рамной конструкции с неразрезными мостами обойдется немногим менее 3 млн рублей. Внедорожник будет изготавливаться и поставляться под заказ.

Подчеркнуто грузовая конструкция, доставшаяся от ГАЗ-3308 Садко Next, колоссальная длина в 6430 мм и весьма недобрый внешний вид — таков "Вепрь Некст", который дебютировал в статусе концепта на прошлогоднем форуме Армия-2017. Теперь автомобиль выставлен на продажу одним из столичных дилеров марки за 2 890 тыс. рублей.

По конструкции Вепрь — настоящий олдскул. У него полноприводная трансмиссия типа парт-тайм с бесдифференциальным подключением переднего моста, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы и рессорная подвеска. Двигатель дизельный ЯМЗ-534, развивающий 149 л.с. Коробка передач механическая, разумеется, есть понижающая передача. Отметим, что проходимость у Вепря должна быть поистине неординарной, учитывая дорожный просвет в 315 мм и способность преодолевать броды глубиной 950 мм. Грузоподъемность тоже весьма приличная — 2,5 тонны.