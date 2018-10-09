Peugeot готовит «пожирателя» немецких спорткаров

Инженеры подразделения Peugeot Sport готовят настоящего "боевого льва" — по инсайдерским данным, седан 508 получит шильдик с литерой R и устроит взбучку немецким спортседанам.

Модель 508 впору считать не только одним из красивейших автомобилей в истории марки, но и одним из самых великолепных творений европейского автопрома. Пока у нее нет спортивной версии, но в перспективе она, очевидно, появится и окажется по-французски своеобразной.

Согласно неофициальным данным, компания не станет выжимать соки из старой "турбочетверки" объемом 1,6 л, которая, в частности, ставится на "горячий" хэтчбек Peugeot 308 GTi в 250— и 270-сильном исполнении. Вместо этого в дело пустят наддувный двигатель объемом 1,4 л, входящий в состав гибридной силовой установки совокупной мощностью свыше 350 л.с. Привод будет полным — задние колеса отдадут на откуп электромотору. Динамика у французской "эрки" ожидается будоражащей — разгон до сотни уложится в 4,5 с, а максимальная скорость составит 250 км/ч.