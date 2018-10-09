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Peugeot готовит «пожирателя» немецких спорткаров
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Peugeot готовит «пожирателя» немецких спорткаров 

Авторамблер 37 минут назад
Фото: Авторамблер
Инженеры подразделения Peugeot Sport готовят настоящего "боевого льва" — по инсайдерским данным, седан 508 получит шильдик с литерой R и устроит взбучку немецким спортседанам.
Модель 508 впору считать не только одним из красивейших автомобилей в истории марки, но и одним из самых великолепных творений европейского автопрома. Пока у нее нет спортивной версии, но в перспективе она, очевидно, появится и окажется по-французски своеобразной.
Согласно неофициальным данным, компания не станет выжимать соки из старой "турбочетверки" объемом 1,6 л, которая, в частности, ставится на "горячий" хэтчбек Peugeot 308 GTi в 250— и 270-сильном исполнении. Вместо этого в дело пустят наддувный двигатель объемом 1,4 л, входящий в состав гибридной силовой установки совокупной мощностью свыше 350 л.с. Привод будет полным — задние колеса отдадут на откуп электромотору. Динамика у французской "эрки" ожидается будоражащей — разгон до сотни уложится в 4,5 с, а максимальная скорость составит 250 км/ч.
Интересен технический контраст Peugeot и полноприводных соперников в лице Mercedes-AMG C 43 4Matic и Audi S4. Снаряд с трехлучевой звездой на капоте вооружен 3,0-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями (390 л.с.) и разменивает сотню за 4,7 с. Что касается "властелина колец", то его наддувная "шестерка" объемом 3,0 л генерирует 354 л.с. и позволяет достигать 100 км/ч за те же 4,7 с. Так что у Peugeot 508 R, судя по всему, есть неплохие шансы в одной из "имиджевых" дисциплин. Сделаем осторожное предположение, что пожирателя "немцев" представят на Женевском автосалоне весной 2019 года.
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