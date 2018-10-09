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Morgan отпразднует 110-летие особыми спорткарами
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Morgan отпразднует 110-летие тремя особыми спорткарами 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В честь своего 110-летия, которое отметят в следующем году, компания Morgan представила серию лимитированных моделей. Все новинки получат эксклюзивное оснащение, но цена их при этом не изменится.
Родстеры Morgan Plus 4 и Morgan Roadster оснастят передним бампером в стиле гоночных машин и спортивным выхлопом. Капот украсят кожаным ремешком. Особая цветовая палитра юбилейных моделей будет состоять из наиболее популярных оттенков и вариантов, выбранных командой дизайнеров Morgan. В салоне машин появится деревянный или кожаный руль Moto-Lita, спортивные кресла и логотипы спецсерии.
Трехколесный 3-Wheeler получит черные дуги безопасности, черненые теплозащитные экраны выхлопа, кожух двигателя, выкрашенный в цвет кузова и новые варианты окраски. Цена модели останется без изменений — 39 486 фунтов стерлингов или 3,44 миллиона рублей.
Модельный ряд Morgan Motor Company состоит из бензинового и электрического 3-Wheeler, родстеров 4/4, Plus 4, Roadster, Plus 8 50th и купе Aero GT. Последнее оснащается 4,8-литровым атмосферным V8, выдающим 372 силы и 490 Нм момента. С места до ста километров в час Aero GT способен разгоняться за 4,5 секунды. Максимальная скорость купе составляет 274 километра в час.
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