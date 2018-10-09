Три нарушения: как Порошенко покатал Борисова

Президент Украины Петр Порошенко трижды нарушил правила дорожного движения, когда катал в Одесской области премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Сотрудники правоохранительных органов не обратили внимание на указанные правонарушения. В начале марта в центре Киева автомобиль из сопровождения Порошенко сбил 87-летнего пенсионера.

Президент Украины Петр Порошенко трижды нарушил правила дорожного движения за одну поездку на автомобиле — когда катал в Одесской области премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, передает ФАН.

Глава украинского государства не пристегнулся и не включил сигнал поворота, когда начал движение. Кроме того, за чертой города президент нарушил законодательство, не включив ближний свет фар. Сотрудники правоохранительных органов не обратили внимание на указанные правонарушения, передает НСН.

В июле нынешнего года в центре украинской столицы автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Павел Пензенык, совершил наезд на митингующих.

ДТП произошло у здания Верховной рады. По данным очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека. У одного из них диагностировали открытый перелом ноги. После дорожного происшествия народного депутата вывели из автомобиля в сопровождении полиции.

«Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами», — рассказал об инциденте Пензенык.

Он отметил, что митингующие разбили заднее стекло, на других стеклах машины остались «следы крови от кулаков». По его словам, митингующие требовали «линчевать» народных депутатов.

Месяцем ранее в Киеве полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. 13-летний мальчик то ли пересекал «зебру» на велосипеде, то ли переходил дорогу по правилам, спешившись. Почти сразу же местные СМИ связали инцидент с президентом Украины Петром Порошенко — якобы иномарка была составной частью именно его кортежа.

«Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила его в больницу», — говорилось в сообщении полиции Киева.

На месте ДТП быстро собралась толпа местных жителей примерно в 100 человек, которая заблокировала движение по магистрали. Они окружили водителя, но он не выходил из машины, показав свое водительское удостоверение через окно.

«Люди пытались вытащить его из машины, но его забрали полицейские. По словам правоохранителей, они повезли его на медосмотр, чтобы проверить на признаки алкогольного опьянения», — отметила корреспондент телеканала «112 Украина».

При этом в сообщении полиции указывалось, что оба находившихся в машине полицейских в присутствии граждан и понятых прошли тест на алкоголь, который показал, что они трезвы. После этого водителя повезли к врачу-наркологу для дополнительной проверки.

Корреспондент того же телеканала со ссылкой на очевидцев заявила, что мальчик переходил дорогу по «зебре» с велосипедом, то есть, судя по всему, ребенок шел именно пешком, что в данном случае является важным обстоятельством — пересекать дорогу на велосипеде даже по зебре запрещено. Источник « Украинской правды » в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль полиции находился в авангарде кортежа Петра Порошенко.

«Это была передовая машина, президент ехал через один километр», — добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе администрации президента опровергли информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

На следующий день политический аналитик Павел Нусс опубликовал в фейсбуке видеозапись, сделанную вскоре после ДТП. На кадрах хорошо видно, как мимо лежащего на дороге велосипеда медленно едут престижные иномарки — автомобили президентского кортежа. При этом сам Нусс встал на защиту президента.

«На видео четко видно, что кортеж президента проезжал мимо аварии, а не является его прямым участником», — написал он.

В начале марта в центре Киева автомобиль из сопровождения Порошенко, также ехавший несколько впереди основной колонны, сбил 87-летнего пенсионера. В аварии участвовал служебный автомобиль полиции. Примечательно, что пострадавший сам являлся ветераном МВД.

По данным правоохранителей, мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждают в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.