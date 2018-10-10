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За что любят и ненавидят Renault Logan
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За что любят и ненавидят Renault Logan 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Один из автолюбителей решил составить свой список преимуществ и соответственно недостатков Renault Logan, за которые его выбирают, или наоборот игнорируют покупатели.
Негативной стороной автомобиля является лакокрасочное покрытие, на котором появляются сколы, трещины и царапины буквально через месяц-два после начала активной эксплуатации. Достаточно «короткие» низкие передачи автоматической КПП и слабый 8-клапанный мотор так же отнесены автолюбителем к недостаткам.
Отделка салона автомобиля низкокачественным пластиком также не может считаться преимуществом. Более того, пластик через небольшой промежуток времени начинает характерно скрипеть.
Обновленный дизайн, который стал лучше по сравнению с предыдущими моделями, относится к первому преимуществу, которое сразу бросается в глаза. Проходимость по бездорожью нового Logan радует. Большой 510-литровый багажник делает Renault главным лидером в своем классе транспортных средств.
Практичность и простота конструкции являются главными преимуществами, которые учитываются при покупке.
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