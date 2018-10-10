За что любят и ненавидят Renault Logan

Один из автолюбителей решил составить свой список преимуществ и соответственно недостатков Renault Logan , за которые его выбирают, или наоборот игнорируют покупатели.

Негативной стороной автомобиля является лакокрасочное покрытие, на котором появляются сколы, трещины и царапины буквально через месяц-два после начала активной эксплуатации. Достаточно «короткие» низкие передачи автоматической КПП и слабый 8-клапанный мотор так же отнесены автолюбителем к недостаткам.

Отделка салона автомобиля низкокачественным пластиком также не может считаться преимуществом. Более того, пластик через небольшой промежуток времени начинает характерно скрипеть.

Обновленный дизайн, который стал лучше по сравнению с предыдущими моделями, относится к первому преимуществу, которое сразу бросается в глаза. Проходимость по бездорожью нового Logan радует. Большой 510-литровый багажник делает Renault главным лидером в своем классе транспортных средств.

Практичность и простота конструкции являются главными преимуществами, которые учитываются при покупке.