Opel частично раскрыл полностью электрическую «Корсу»

Компания Opel частично показала Opel Corsa следующего поколения, который впервые получит полностью электрическую силовую установку. В линейке марки новинка появится к 2020 году, одновременно с подключаемым гибридом Grandland X PHEV. К 2024 году у всех моделей Opel будет электрифицированная версия.

#Opel to launch 8 models by 2020. Focus on high volume and high growth segments with 3 key launches by 2020: all-new Corsa, Vivaro and Mokka X successor. By then, Opel will be offering one of the newest portfolios of all volume manufacturers. https://t.co/NIrhx9HpTa pic.twitter.com/l1OcmOFbY6— Opel Newsroom (@OpelNewsroom) 9 октября 2018 г. Немецкий Opel намерен к концу 2020 года представить восемь новых моделей. Среди них будут как абсолютно новые машины, так и обновления нынешних: новая Corsa, преемники Vivaro и Mokka X. Кроме того, марка планирует выпустить четыре электрифицированных модели. Таким образом, производитель сосредоточится на наиболее массовых сегментах рынка.

В связи с этим к концу следующего года из линейки Opel исчезнут хэтчбеки Adam, Karl и кабриолет Cascada. В компании рассчитывают, что с новым модельным рядом смогут охватить до 80 процентов основного рынка.

В августе Opel продемонстрировал новый язык дизайна бренда на примере концепт-кара GT X Experimental. Особенностью прототипа стал стилистический элемент Vizor — панель из затемненного плексигласа, под которой находится светящийся логотип бренда, матричные светодиодные фары, дневные ходовые огни, камеры и сенсоры системы автономного управления.