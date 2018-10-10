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Opel частично раскрыл полностью электрическую «Корсу»
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Opel частично раскрыл полностью электрическую «Корсу» 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Opel частично показала Opel Corsa следующего поколения, который впервые получит полностью электрическую силовую установку. В линейке марки новинка появится к 2020 году, одновременно с подключаемым гибридом Grandland X PHEV. К 2024 году у всех моделей Opel будет электрифицированная версия.
Немецкий Opel намерен к концу 2020 года представить восемь новых моделей. Среди них будут как абсолютно новые машины, так и обновления нынешних: новая Corsa, преемники Vivaro и Mokka X. Кроме того, марка планирует выпустить четыре электрифицированных модели. Таким образом, производитель сосредоточится на наиболее массовых сегментах рынка.
В связи с этим к концу следующего года из линейки Opel исчезнут хэтчбеки Adam, Karl и кабриолет Cascada. В компании рассчитывают, что с новым модельным рядом смогут охватить до 80 процентов основного рынка.
В августе Opel продемонстрировал новый язык дизайна бренда на примере концепт-кара GT X Experimental. Особенностью прототипа стал стилистический элемент Vizor — панель из затемненного плексигласа, под которой находится светящийся логотип бренда, матричные светодиодные фары, дневные ходовые огни, камеры и сенсоры системы автономного управления.
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