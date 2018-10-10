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Новый Lexus IS будет выглядеть вот так
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Новый Lexus IS будет выглядеть вот так 

Motor.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Almuraba
В Сети появились сканы страниц японского журнала, на которых изображен Lexus IS следующего поколения. Рендеры седана созданы сторонним художником, который видел эскизы оригинальной машины.
По данным издания Almuraba, новый Lexus IS получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.
Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом. С места до ста километров в час Lexus разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость — 230 километров в час.
В базовое оснащение Lexus IS входят светодиодные фары, мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем и навигаций, восемь подушек безопасности. Седаны в старших комплектациях получили отделку салона кожей, сиденья с электроприводом, аудиосистему Mark Levinson, кресла с вентиляцией, спортивную подвеску и 18-дюймовые колесные диски.
Начальная цена Lexus IS составляет 2 299 000 рублей.
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