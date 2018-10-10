Покупаем «бэушку»: на что обратить внимание

На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля?

Выбор и покупка автомобиля с пробегом могут таить в себе немало подвохов. Этот обзор, конечно, не превратит вас в прожжённого автоподборщика, но позволит сориентироваться в основных проблемах, с которыми можно столкнуться при покупке "бэушки".

Проверяем продавца

С чего начать? Нужно понять, у кого вы будете покупать подержанный автомобиль. Вариантов два: автосалон или частное лицо. Хотя в автосалоне машина будет отполирована и накрахмалена, лучше иметь дело с собственниками, так как автосалон — лишь посредник и не несет за машину никакой ответственности. Покупая автомобиль у частника, необходимо удостовериться что он — реальный собственник автомобиля: для этого нужно тщательно сравнить паспортные данные продавца с данными в ПТС. С доверенными лицами лучше не сотрудничать — может оказаться, что машина была продана без одобрения её собственника.

Сверяем VIN-номер

Перед покупкой необходимо сверить VIN, индивидуальный идентификационный номер автомобиля, выбитый на самой машине с номером, указанным в ПТС. Этот номер может быть размещён в нескольких местах: на панели в передней части кузова, под обшивкой пола, на дверных порогах, на кузовной стойке рядом с сиденьем водителя — всё зависит от марки и модели автомобиля. Также по VIN-номеру машину можно проверить на сайте ГИБДД.

Проверяем техническое состояние автомобиля

При первой встрече нужно сделать тщательный осмотр автомобиля. Полноценную диагностику он не заменит, но позволит, решить, стоит ли уделить дальнейшее внимание этой машине или лучше поискать другой вариант. На что же стоит обратить внимание?

качество и однородность лакокрасочного покрытия;чистота и опрятность салона;при езде не должно быть пробоев стоек, скрипов амортизаторов и других посторонних звуков;двигатель должен работать без скрипов и иных шумов, во время езды машина должна ускоряться ровно без перебоев;на ровной дороге руль не должно тянуть в сторону, а в поворотах он обязан возвращаться на исходное место, тормоза должны работать без скрипа и вибраций;

Если при осмотре мотор автомобиля стерильно чист — задумайтесь: возможно, продавец хочет скрыть подтеки моторного масла.

Уровень технических жидкостей в бачках должен соответствовать норме. После покупки автомобиля стоит заменить все технические жидкости, в первую очередь, моторное масло, даже если продавец уверял вас, что он недавно менял смазочные жидкости — об условиях эксплуатации и качестве продуктов вы можете судить только с его слов. Подобрать подходящее моторное масло можно при помощи онлайн-сервисов, например, на сайте Castrol.

Не забываем торговаться

Еще одно преимущество покупки подержанного автомобиля у частного лица — возможность торга: как показывает практика, почти всегда от указанной в объявлении цены можно отнимать 5–10%.

Внимательно составляем договор

Если машина прошла все стадии проверки, можно приступать к оформлению документов и составлению договора. В нем важно прописать отсутствие поломок, а также полную стоимость машины. Если договор будет расторгнут, вы сможете рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Обязательно получите и сохраните расписку от хозяина о том, что деньги были получены в полном объеме. Проверьте правильность указания в договоре данных продавца, марки и модели автомобиля, VIN-номера. В договоре предусмотрите обязанность продавца передать вам автомобиль с полным пакетом технических документов и остальных принадлежностей.

Если вы все же решились купить подержанное авто, не жалейте времени и сил на уточнение всех нюансов. Как показывает практика, такие вопросы лучше решать на берегу.