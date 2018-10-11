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О чем врут автоблоггеры
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Продажные обзорщики врут про подвеску KIA Rio и Hyundai Solaris 

Car.ru 4 часа назад
Фото: avto.guide
KIA Rio и Hyundai Solaris нахваливали по всему интернету кому только не лень.
Частота исключительно положительных отзывов достигла такой отметки, после которой у многих автолюбителей закралось подозрение, что блоггеры были куплены автоконцернами, а потому автомобилисты провели свои собственные тесты и расследования.
Итоги этих поисков намекают, что многие блоггеры были куплены, а обе модели являются далеко не такими хорошими, как их описывают.
Главной проблемой обеих моделей являются подвески, которые значительно снижают управляемость при заносах на высоких скоростях: при разгоне до 60 километров в час машины легко выходят из заносов, а вот после того, как стрелка спидометра пересекает отметку 70 километров в час, заносы становятся очень резкими и опасными. Многие автомобильные блоги, каналы и обзорщики хвалили обе модели, утверждая, что с неуправляемыми заносами покончено.
Но несколько водителей, которые были способны протестировать Hyndai Solaris и Kia Rio опубликовали видео, на которых становится ясно: на скорости выше 70 километров в час при попытках выхода из заноса за счет рулевого управления занос становится только хуже.
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