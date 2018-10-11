О чем врут автоблоггеры

Продажные обзорщики врут про подвеску KIA Rio и Hyundai Solaris

KIA Rio и Hyundai Solaris нахваливали по всему интернету кому только не лень.

Частота исключительно положительных отзывов достигла такой отметки, после которой у многих автолюбителей закралось подозрение, что блоггеры были куплены автоконцернами, а потому автомобилисты провели свои собственные тесты и расследования.

Итоги этих поисков намекают, что многие блоггеры были куплены, а обе модели являются далеко не такими хорошими, как их описывают.

Главной проблемой обеих моделей являются подвески, которые значительно снижают управляемость при заносах на высоких скоростях: при разгоне до 60 километров в час машины легко выходят из заносов, а вот после того, как стрелка спидометра пересекает отметку 70 километров в час, заносы становятся очень резкими и опасными. Многие автомобильные блоги, каналы и обзорщики хвалили обе модели, утверждая, что с неуправляемыми заносами покончено.

Но несколько водителей, которые были способны протестировать Hyndai Solaris и Kia Rio опубликовали видео, на которых становится ясно: на скорости выше 70 километров в час при попытках выхода из заноса за счет рулевого управления занос становится только хуже.