Отчего пострадала практичность «Мерседесов»?

Представлены гибридные версии Mercedes-Benz С— и Е-Класса

Компания Mercedes-Benz представила гибридные силовые установки третьего поколения для семейств С— и Е-класса. Самая экономичная из них тратит всего 1,6 л топлива на 100 км пути, но при этом практичность "Мерседесов" несколько пострадала.

Новых силовых установок всего две — бензиновая и дизельная, и "завязаны" они на унифицированный электромотор. Новый электродвигатель Bosch, скомбинированный с девятиступенчатым автоматом 9G-Tronic, развивает 122 л.с. и 440 Нм, причем максимальные тяговые показатели доступны с момента старта.

В первом случае эта гибридная трансмиссия работает с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. — тем же самым, что устанавливался некогда на Mercedes-Benz E 350 e. Однако благодаря новому электромотору совокупная отдача силовой установки составляет теперь 320 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Устанавливаться она будет лишь на седан Е-класса, который получил обозначение Е 300 е и способен ускоряться до 100 км/ч за 5,7 с вместо 6,2 с у предшественника. Официальный расход топлива такого гибрида составляет 2 л на 100 км пути.

Второй вариант силовой установки предусматривает использование дизельного двигателя — рядной четверки с турбонаддувом, развивающей 194 л.с. и 400 Нм. Вкупе с электромотором она обеспечивает 306 л.с. и 700 Нм (у старого E 350 e — всего 520 Нм), причем максимальное количество тяги ограничено электроникой.

Этой модификацией силовой установки Mercedes-Benz будет комплектовать седаны и универсалы С— и E— класса, причем расходовать они способны всего 1,6 л топлива на 100 км пути. По официальным данным, установка опционального 60-литрового бака для топлива позволяет водителю рассчитывать на запас хода примерно в 1000 км.

При этом даже дизельные гибриды достаточно динамичны: Mercedes-Benz C 300 de потратит на набор первых 100 км/ч 5,6 с, а седан E 300 de — на 0,3 секунды больше.

Управляющая электроника на всех гибридах способна не только подсказывать водителю при помощи функции ECO Assist оптимальный стиль движения, опираясь на данные навигационной системы, но и предоставляет выбор из четырех режимов работы. В списке значатся традиционные Hybrid и E-Mode (движение только на электротяге), а также E-Save, в котором электроника поддерживает заданный уровень заряда батареи, и режим Charge, предназначенный для подзарядки аккумулятора от двигателя внутреннего сгорания и при помощи системы рекуперации.

Что касается аккумуляторной батареи, то она также едина для всех гибридов, но на этот раз в Mercedes-Benz использовали литий-ионную батарею с емкостью в 13,5 кВт/ч — в два раза больше, чем ранее. При помощи бортового зарядного устройства с водяным охлаждением ее можно зарядить с 10% до 100% за полтора часа — при условии использования фирменной зарядной станции Mercedes-Benz Wallbox. Если же подключить батарею к домашней электросети, на перезарядку уйдет порядка 5 часов.

Батарея обеспечивает гибридам возможность движения на электротяге на дистанции до 57 км, а разогнаться в электрорежиме можно до 130 км/ч. Утверждается, что, несмотря на более высокую емкость, размеры батареи остались прежними, но вот располагается она в багажнике, несколько снижая его полезный объем.

Ожидается, что на европейский рынок гибридные представители семейств Mercedes-Benz C— и E-классов выйдут летом 2019 года.