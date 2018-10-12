Jeep Wrangler превратили в кемпинговый внедорожник

Компания American Fastbacks, специализирующаяся на производстве жестких крыш и капотов для Jeep JK и TJ/LJ, представила кемпинговую версию Wrangler. Внедорожник оснастили плитой, холодильником и внешним спальным модулем с электроприводом.

Построенный на базе Jeep Wrangler в комплектации Sport, American Fastbacks Badlands оснащен лифт-комплектом подвески Mopar, приподнимающим машину на 63,5 миллиметра, амортизаторами Fox, 20-дюймовыми алюминиевыми колесами, обутыми в 35-дюймовые вседорожные покрышки, лебедкой и блоком вспомогательно освещения.

В багажнике внедорожника установлен 12-вольтовый холодильник, раковина, газовая плита. В салоне появились новые сиденья с отделкой кожей, напольные коврики и огнетушитель. Сзади можно организовать спальные места для двух взрослых людей. Смонтированный на крыше кемпинговый модуль с помощью электропривода превращается в двухместную палатку.

Аналогичный проект ранее представила American Expedition Vehicles. Jeep Wrangler с доработанной рамой и усиленной подвеской специалисты компании оснастили жилым модулем с двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью.