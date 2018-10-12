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BMW отзовет машины в Росcии
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BMW отзовет в Росcии машины пятой серии, M5 и один X5 

Motor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW объявила об отзыве в России 168 автомобилей 5 серии (G30), М5 (F90) и X5 (E53). Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Под действие отзывной кампании попадают 85 экземпляров BMW М5 (F90), реализованных в апреле 2018 года. В этих машинах при определенных условиях движения может падать давление в системе подачи топлива, в следствии чего автомобиль глохнет. Владельцам «Эм-пятых» предложат перепрограммировать блоки управления топливным насосом.
Восемьдесят два автомобиля BMW 5 серии, реализованных c мая по сентябрь 2018 года, отправятся в сервис из-за бракованного датчика положения коленчатого вала. Уполномоченные дилеры немецкой марки проведут его замену.
Владелец одного, реализованного в январе 2002 года BMW X5 (E53) должен будет посетить сервис для кодирования блока управления подушкой безопасности, так как она может сработать при выключении зажигания.
Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под действие сервисной акции, размещен на сайте Росстандарта: BMW 5 серии (G30), М5 (F90) и X5 (E53). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
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