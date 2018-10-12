Подлинность моторного масла определит смартфон

Как смартфон поможет автовладельцам определить подлинность моторного масла

Новая технология защиты Mobil™ позволяет покупателям с помощью смартфона или компьютера самостоятельно проверять моторные масла на подлинность.

Функции современных смартфонов кажутся бесконечными: камера с высоким разрешением, скоростной Интернет, голосовой набор — это лишь немногое из того, к чему мы уже давно привыкли. Не успеваем мы восхититься очередной новой функцией, как у гаджета в нашем кармане появляется еще больше возможностей. "Без телефона, как без рук" — сегодня эта фраза актуальна, как никогда.

Вот и производители смазочных материалов не оставили без внимания преимущества современных гаджетов. Так, компания ExxonMobil представила покупателям новую, простую и удобную технологию защиты продукции Mobil™, которую также можно использовать для проверки подлинности.

В 2018 году на фронтальных этикетках канистр Mobil 1™, Mobil Super™, Mobil™ Ultra и Mobil Delvac™ для легкого коммерческого транспорта объемом 1 л и 4 л появились новые защитные элементы: цифровые, визуальные и тактильные. Это комбинация QR-кода, уникального 12-значного кода и объемных металлических точек с нанесенными на них цветными полосками.

Как это работает?

Можно просканировать QR-код на этикетке с помощью камеры или соответствующего приложения на смартфоне. После этого на экране автоматически откроется страница mobil.ru/original — изображенное на ней расположение цветных полосок необходимо сравнить с тем, что представлено на металлических точках этикетки. Следующий обязательный этап — проверить, являются ли металлические точки на этикетке объемными.

"Основа новой системы проверки — особый многоступенчатый процесс, благодаря которому она не только точна, но и очень проста в использовании. Мы позаботились также и о тех, кому удобнее будет проверить подлинность приобретенного продукта с помощью компьютера — такую возможность предоставляет специальная веб-страница на официальном сайте Mobil™", — подчеркнул Максим Хохлов, руководитель отдела продаж смазочных материалов для легковых автомобилей компании ExxonMobil в республике Беларусь, Казахстане, России и Украине.

Все, что нужно сделать для проверки с компьютера — открыть страницу mobil.ru/original, ввести уникальный 12-значный код с фронтальной этикетки и, как и в случае со смартфоном, сравнить цветные полоски на ней и на экране, а затем дополнительно проверить металлические точки на рельефность.

Одинаковое расположение полосок на канистре и экране, а также рельефность точек будет означать, что продукт оригинальный. В случае несовпадения какого-либо из условий можно моментально сообщить производителю об этом через форму обратной связи на сайте.

За этими несложными на первый взгляд шагами проверки оригинальности продуктов стоит многоступенчатый процесс цифровых проверок. А благодаря комбинации этих цифровых технологий и визуально-тактильных элементов защиты на канистрах у каждого автовладельца есть возможность проверять продукты на подлинность, буквально не отходя от кассы, а значит, быть уверенным в своем выборе и бесперебойной работе двигателя своего автомобиля на многие километры вперед.