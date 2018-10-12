Skoda Kodiaq впервые попал в топ популярных кроссоверов

Составлен список самых популярных вседорожников первого месяца осени среди жителей столицы. Сам рынок подрос более, чем на четверть, а в списке кроссоверов, которые больше всего интересуют москвичей, появились новые имена.

Лидером сентября в Москве остался кроссовер, считающийся одним из самых популярных и по всей стране. Как подсчитали аналитики агентства "Автостат", Hyundai Creta разошелся тиражом 692 экземпляра и прибавил к своей популярности 4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Второе место — также за одним из федеральных бестселлеров Toyota RAV4, проданным в количестве 497 экземпляров.

А вот на третье прорвался появившийся на рынке сравнительно недавно Skoda Kodiaq : в сентябре жители столицы приобрели 485 машин этой модели, что в 6,6 раз больше, чем год назад. В ТОП-5 популярных кроссоверов Москвы вошли также Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail.

В общем же столичный рынок вседорожников, по данным агентства, в сентябре прирос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.