FAW анонсировал старт продаж Jumpal D80

FАW рассказали о старте продаж нового кроссовера Jumраi D80.

Китайский производитель FАW рассказал о старте продаж Jumрai D80 на рынке. Сейчас уже можно сделать предварительный заказ на автомобиль, дилеры в России получат автомобиль в 7-ми вариантах уже в конце ноября этого года. Дебют автомобиля состоялся весной 2018 года.

Размер автомобиля внушительный около 2700 миллиметров очень схож с авто Нyundаi Tucsоn. Дорожный просвет в новинке увеличенный около 200 миллиметров. Базовая версия Jumраl D80 имеет 6-ть подушек безопасности, двигатель запускается с кнопки, установлен специальный датчик, который отслеживает давление в шинах, климат-контроль и стоячный тормоз.

В подкапотном пространстве установлен турбомотор, на 1,2 литра мощностью в 143 "лошадей". Приобрести автомобиль по предварительному заказу автолюбитель сможет от 750 тысяч рублей за базовую комплектацию и 1 миллион 200 тысяч за топовою комплектацию.