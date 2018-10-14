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FAW анонсировал старт продаж Jumpal D80
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FAW анонсировал старт продаж Jumpal D80 

Car.ru + ещё 3 15 часов назад
Фото: car.ru
FАW рассказали о старте продаж нового кроссовера Jumраi D80.
Китайский производитель FАW рассказал о старте продаж Jumрai D80 на рынке. Сейчас уже можно сделать предварительный заказ на автомобиль, дилеры в России получат автомобиль в 7-ми вариантах уже в конце ноября этого года. Дебют автомобиля состоялся весной 2018 года.
Размер автомобиля внушительный около 2700 миллиметров очень схож с авто Нyundаi Tucsоn. Дорожный просвет в новинке увеличенный около 200 миллиметров. Базовая версия Jumраl D80 имеет 6-ть подушек безопасности, двигатель запускается с кнопки, установлен специальный датчик, который отслеживает давление в шинах, климат-контроль и стоячный тормоз.
В подкапотном пространстве установлен турбомотор, на 1,2 литра мощностью в 143 "лошадей". Приобрести автомобиль по предварительному заказу автолюбитель сможет от 750 тысяч рублей за базовую комплектацию и 1 миллион 200 тысяч за топовою комплектацию.
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