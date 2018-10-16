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Mazda отзывает сотни автомобилей в России
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Mazda отзывает сотни автомобилей в России 

ТК «Звезда» + ещё 15 8 часов назад
Фото: Pixabay
Отзыв коснется автомобилей Mazda CX-5, купленных с 2012-го по 2016-й год. Компания бесплатно исправит обнаруженные неисправности.
Компания Mazda отзывает из Российской Федерации 889 автомобилей. Речь идет о модели Mazda CX-5. Отзыву подлежат машины, проданные с 2012-го по 2016-й год.
Мероприятия согласованы с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Как отмечается в пресс-релизе Росстандарта, причиной отзыва стал возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы. В автомобилях с двигателе SKYACTIVE-D 2.2 она изнашивается из-за воздействия металлических частиц.
«В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода», — говорится в сообщении Росстандарта.
Вместе с тем у указанных автомобилей могут наблюдаться и другие проблемы. Из-за резистора подавления помех сила тока в системе управления топливными форсунками может стать выше приемлемых значений. В лучшем случае это приведет к выходу из строя предохранителя и остановке двигателя.
Все ремонтные мероприятия для владельцев указанных автомобилей являются бесплатными. Собственники машин Mazda CX-5, купленных в указанный период, могут самостоятельно проверить VIN-код на сайте Росстандарта и обратиться в компанию Mazda для исправления проблем, либо дождаться адресного приглашения.
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