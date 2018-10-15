VW обновил ценники трех моделей

Volkswagen повысил цены на Passat в России

Пикап Amarok подешевел, а седан и универсал Passat, напротив, подорожали.

Согласно данным «Автостата», пикап Volkswagen Amarok в топовом исполнении с дизельными двигателями объемом 2 л и 3 л теперь стоит от 3,571 млн и 3,692 млн рублей соответственно. Это на 23 тыс. меньше прежней цены.

Что же касается Passat, то седан прибавил 40 тыс. рублей. Цены варьируются от 1,479 млн до 2,099 млн за модификацию с бензиновым двигателем и от 1,989 млн до 2,129 млн за дизельную версию. На столько же подорожал и универсал Passat Variant, который теперь стоит от 1,909 млн до 2,339 млн рублей.

Отметим, что это второе подорожание для данной модели — в последний раз ценники на «Пассат» были изменены в августе этого года, когда стоимость автомобиля также увеличилась на 40 тыс. рублей.