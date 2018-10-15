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Первое официальное изображение новой Mazda 3
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Появилось первое официальное изображение новой Mazda 3 

Motor.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: carscoops.com
В Сети появились первые официальные изображения Mazda 3 следующего поколения, за основу дизайна которой взят концепт-кар Kai, дебютировавший в Токио осенью прошлого года. По предварительной информации, публичный дебют новинки состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
На опубликованных Carscoops рисунках видно, что Mazda 3 следующего поколения получил более узкую оптику и увеличенную в размерах решетку радиатора. Архитектура передней панели будет с небольшими изменениями перенесена с прототипа Kai.
autocar.co.uk
Mazda Kai построили на модернизированной платформе SkyActive. Особенность автомобиля — бензиновый двигатель нового семейства SkyActive-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизельных агрегатах. Серийный вариант такого мотора, отдача которого составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента, должен дебютировать на новой Mazda 3.
«Тройка» текущего поколения доступна на российском рынке по цене от 1 205 000 рублей за автомобиль в кузове седан. Хэтчбек обойдется дороже: его минимальная цена составит 1 295 000 рублей. Седан оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,5 (120 сил и 150 Нм момента) и 1,6 литра (104 силы и 144 Нм момента). Хэтчбек — только 1,5-литровым агрегатом.
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