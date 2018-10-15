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Toyota отзывает в США почти миллион автомобилей
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Toyota отзывает в США почти миллион автомобилей 

LiveCars.Ru 8 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Toyota обьявила об отзыве в США почти одного миллиона автомобилей в США. Большую часть из них занимают гибридные версии Prius. Также под отзыв попали Seqouia, Tundra и Avalon.
Больше всего отзывается моделей Prius и Prius V — более 800 тысяч единиц, выпущенных в 2010-2014 годах. На этих моделях могут возникнуть проблемы с чрезмерным напряжением гибридной системы, что может повлечь прекращение работы двигателя.
Также под отзыв попали Tundra и Seqouia 2018-19 годов выпуска, и Avalon, а также Avalon Hybrid 2019 модельного года — всего более 168 тысяч автомобилей данных моделей в США.
У выше названных моделей зафиксированы проблемы с системой подушек безопасности, которая может работать некорректно и вызвать угрозу для здоровья в случае аварий. Для устранения проблем будет необходимо перепрошить программное обеспечение.
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