Toyota отзывает в США почти миллион автомобилей

Toyota обьявила об отзыве в США почти одного миллиона автомобилей в США. Большую часть из них занимают гибридные версии Prius. Также под отзыв попали Seqouia, Tundra и Avalon.

Больше всего отзывается моделей Prius и Prius V — более 800 тысяч единиц, выпущенных в 2010-2014 годах. На этих моделях могут возникнуть проблемы с чрезмерным напряжением гибридной системы, что может повлечь прекращение работы двигателя.

Также под отзыв попали Tundra и Seqouia 2018-19 годов выпуска, и Avalon, а также Avalon Hybrid 2019 модельного года — всего более 168 тысяч автомобилей данных моделей в США.

У выше названных моделей зафиксированы проблемы с системой подушек безопасности, которая может работать некорректно и вызвать угрозу для здоровья в случае аварий. Для устранения проблем будет необходимо перепрошить программное обеспечение.