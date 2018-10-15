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14 стран за 120 тысяч: путешествие на «Оке»
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14 стран за 120 тысяч: путешествие на «Оке» 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Фото: vergeichik_dima / instagram
Житель Томска Дмитрий Вергейчик вместе с отцом проехал больше ста городов Европы на автомобиле «Ока», потратив на путешествие 120 тысяч рублей. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Вергейчика, 14 стран они с отцом проехали меньше, чем за месяц. За рулем «Оки» они находились посменно, в среднем преодолевая по тысяче километров в сутки.
Основную часть их затрат составил бензин (на него ушли 40 тысяч рублей), на втором месте по затратности оказались еда и кофе, а на третьем — платные дороги.
Ночевали они в основном в машине, чаще всего — на кемпингах рядом с заправочными комплексами.
«Оку» для своего путешествия они приобрели у ветерана за сто тысяч рублей. За все время машина подвела их только один раз, когда заглохла по пути из Ниццы в Монако. Отец и сын выяснили, что в замке зажигания авто окислились контакты, и исправили проблему. После возвращения в Томск они помыли «Оку» и «законсервировали», решив сделать ее семейной реликвией.
Ранее своим путешествием прославились аргентинцы Мариана и Томи, которые вместе с питбультерьером Драко 2,5 года добирались на ЧМ-2018 в Россию.
Пара проехала всю Южную Америку, семь дней провела в море и пережила сильный шторм. Затем они попали в Мексику и оттуда отправились в Европу. Молодые люди побывали в Бельгии, Германии, Прибалтике и, наконец, приехали в Россию. Во время путешествия пара ни разу не останавливалась в отеле: в их машине есть кровать и кухня.
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