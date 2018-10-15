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Названы главные беды автомобилистов
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Названы главные беды автомобилистов 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Автовладельцев больше всего в работе автосервисов своих дилеров не устраивают высокие цены и изменение стоимости в процессе ремонта. Как показало исследование холдинга «Ромир», на это жаловались 43 процента опрошенных.
25 процентов участников опроса не устроило качество диагностики или техобслуживания. 18 процентов недовольны сроками ожидания, очередями и отсутствием запчастей. 11 процентов обратили внимание на некомпетентность сотрудников автосервиса. Еще 11 процентов подвергли критике отношение к клиентам и культурный уровень персонала.
Также среди изъянов официальных дилеров назвали время обслуживания (восемь процентов), неоперативность и недобросовестность (семь процентов), общее недовольство сервисным центром (четыре процента), навязывание услуг или установки дополнительных опций (два процента), неудобное расположение, подъезд к автоцентру (один процент).
Лучшими сервисными центрами водители признали автосервисы дилеров Toyota, Infiniti, Cadillac, Chevrolet и Volvo. Уровень лояльности владельцев Toyota составил 89 процентов. Infiniti и Cadillac — 68 процентов. У Chevrolet — 66 процентов, а Volvo — 62 процента.
При этом самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora. По данным сервиса «Юла», на ее долю приходится 21 процент продаж. На втором месте — Lada Samara (15,5 процентов), а следом идет Lada Kalina —14 процентов. Среди иномарок лидируют Ford Focus (4,3 процента продаж), Opel Astra (2,5 процента), Hyundai Solaris (2,4 процента).
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