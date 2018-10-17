Официально представлено новое кросс-купе Skoda Kodaiq GT

Компания Skoda решила официально рассекретить свою новинку почти сразу после публикации дизайнерских экскизов. Skoda Kodiaq GT станет первым кросс-купе чешской марки и самым дорогим кроссовером Skoda — правда, только в Китае. А европейским покупателям останется только облизываться и рассматривать фотки.

Skoda Kodiaq GT станет "китайским эксклюзивом" — новое кросс-купе будет продаваться только в этой стране. По мнению Skoda, такой шаг ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю как к стратегическому рынку: только в Поднебесной марка продает сразу четыре вседорожных модели, от доступного Kamiq до дорогого кросс-купе Kodiaq.

Правда, на технические подробности Skoda пока скупится. Детали будут рассекречены ближе к официальной "живой" премьере новинки, которая состоится 16 ноября в Гуанчжоу, а пока Skoda лишь подтвердила уже ранее известное. К примеру, подтверждено, что длина Skoda Kodiaq GT составит 4,63 м, то есть кросс-купе будет несколько компактнее стандартного "Кодиака".

Официальный характер приобрели и сведения о моторной гамме. Skoda Kodiaq GT получит двухлитровый турбомотор в двух вариантах отдачи — 186 л.с. и 220 л.с, причем оба они будут агрегатироваться с 7-ступенчатой DSG, но более мощный вариант по умолчанию сопроводят еще и системой полного привода (забавно, но в Китае такой кроссовер получит шильдик "380 4х4" на крышке багажника). Кроме того, вседорожнику обещано и множество активных водительских ассистентов.

Что касается интерьера, то спортивные кресла, которые войдут в список оснащения для Kodiaq GT, уже можно было рассмотреть на некоторых фотографиях. Кроме того, в Skoda подтвердили, что частью базовой комплектации станет настраиваемая цифровая панель приборов, а помимо нее кроссовер будет оснащаться продвинутой мультимедийной системой с точкой доступа Wi-Fi, функцией Mirror Link, а также поддержкой Apple CarPlay и чисто китайской Baidu Carlife.

По слухам, цены на Skoda Kodiaq GT в Китае стартуют с отметки в 220 000 юаней (примерно 2 080 000 рублей). Для сравнения полноприводный "Кодиак" с 7-ступенчатой DSG и 180-сильным двигателем в России можно приобрести за 1 957 000 рублей.