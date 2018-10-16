Двигатель проекта «Кортеж» научат летать

Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты

На данный момент проводятся исследовательские работы, благодаря которым будет разработана методология превращения этих моторов в авиационные.

«Мы берем двигатель от «Кортежа» и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора. Основная цель данного проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», — заявил агентству РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова Михаил Гордин.

ЦИАМ уже заключил соглашение с Минпромторгом о работе над новым двигателем. Как добавил Гордин, агрегат «Кортежа» был выбран потому, что он является «самым современным автомобильным двигателем России».

Проект перейдет из исследований на этап опытно-конструкторских работ через полтора-два года.

В настоящее время автомобили проекта «Кортеж», выпускаемые под брендом Aurus, оснащаются 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.