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Двигатель проекта «Кортеж» научат летать
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Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты 

Motor.ru + ещё 24 48 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На данный момент проводятся исследовательские работы, благодаря которым будет разработана методология превращения этих моторов в авиационные.
«Мы берем двигатель от «Кортежа» и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора. Основная цель данного проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», — заявил агентству РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова Михаил Гордин.
ЦИАМ уже заключил соглашение с Минпромторгом о работе над новым двигателем. Как добавил Гордин, агрегат «Кортежа» был выбран потому, что он является «самым современным автомобильным двигателем России».
Проект перейдет из исследований на этап опытно-конструкторских работ через полтора-два года.
В настоящее время автомобили проекта «Кортеж», выпускаемые под брендом Aurus, оснащаются 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.
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