Почему не тормозит ваша Mazda?

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В России нашли почти тысячу автомобилей Mazda с дефектными тормозами 

Автовести 7 часов назад
Фото: Автовести
"Мазда" в России вынуждена разбираться с проблемными кроссоверами СХ-5, у которых обнаружились проблемы с тормозной системой и электрикой, отвечающей за впрыск топлива. На устранение дефектов отзывают почти тысячу машин.
"Мазда Мотор Рус" запускает в России отзывную кампанию по ремонту своих кроссоверов, о чем свидетельствует свежее сообщение Росстандарта. Сервисная акция затронет 889 экземпляров паркетника Mazda CX-5 прежнего поколения с дизельными моторами 2,2 л, проданных на нашем рынке в период с января 2012 года по январь 2016 года. Причиной отзыва стали проблемный вакуумный насос тормозной системы и риск повреждения цепи управления топливными форсунками высокого давления.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы автомобилей с двигателем SKYACTIVE-D 2,2 под воздействием металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя. В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода.
Одновременно с этим в результате ненадлежащей характеристики резистора подавления помех, обусловленных колебаниями напряжения в цепи управления топливными форсунками, сила электрического тока в этой цепи может превысить допустимое значение. В этом состоянии возможно повреждение цепи управления топливными форсунками и короткое замыкание, что при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к перегоранию предохранителя, прекращению впрыска топлива и, как следствие, к самопроизвольной остановке двигателя", — говорится в отчете Росстандарта.
В рамках этого отзыва официальные сервисные центры Mazda произведут замену вакуумного насоса и перепрограммирование блока РСМ во избежание повреждений его внутренних компонентов. Разумеется, все работы по устранению дефектов будут бесплатными для владельцев и выполняются по инициативе производителя.
Уполномоченные дилеры в индивидуальном порядке уведомят обладателей "отзывных" Mazda CX-5 о необходимости внепланово посетить сервис. Впрочем, многие автомобили уже сменили по несколько владельцев и перестали обслуживаться у официалов. Поэтому настоятельно рекомендуем проверить свою "Мазду" на предмет участия в акции самостоятельно. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего автомобиля с номерами из перечня, который как раз для таких случаев открыто публикует Росстандарт.
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