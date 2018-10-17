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Chery Exeed TX показали на официальных фото
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Шикарный кроссовер Chery Exeed TX показали на официальных фото 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Car.ru
Минпром Китайской Народной Республики выкладывает новые снимки серийного внедорожника Chery Exeed TX.
Прототип этого внедорожника был представлен еще в 2017 году на Франкфуртском автошоу.
car.ru
Фотографии информируют нас, что массовый "проходимец" оставит у себя общий экстерьер концепта, правда, получит новую радиаторную решетку.
Кроссовер будет иметь всего лишь один двигатель. В качестве силовой установки будет предложен 1,6-литровый турбомотор на 197 лошадиных сил. В тандеме с ним поработает семидиапазонная роботизированная коробка переключения передач с двойным сцеплением.
Надо отметить, что внедорожник только переднеприводный.
Chery Еxeed TX может похвастаться кроме стандартной комплектации, системой предотвращения столкновений, современной мультимедией с голосовым управлением, адаптивным круиз-контролем и видеокамерами кругового обзора.
О ценнике кроссовера никакой информации нет.
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