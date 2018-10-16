Иранцы построили точную копию Lamborghini Murcielago

В иранском Тебризе группа инженеров под руководством Масуда Моради представила реплику суперкара Lamborghini Murciélago SV. Автомобиль построен методом реверс-инжиниринга по оригинальным чертежам итальянского производителя.

По данным местного издания Stnews, работа над машиной заняла четыре года. И бо́льшую часть времени инженеры потратили на изучение оригинальных чертежей. Суперкар выглядит как настоящий Lamborghini Murciélago SV: у него идентичные размеры, а в конструкции используется карбон и другие композитные материалы.

В движение реплику приводит 3,8-литровый V6 семейства Lambda, разработанный Hyundai . Трансмиссия и электроника также позаимствованы у корейского производителя. Мощность двигателя пока не сообщается. Также неизвестны динамические характеристики, но Моради уверен, что суперкар способен разогнаться до 280 километров в час.

Если команде инженеров удастся найти инвесторов, то компания сможет выпускать по 50–100 реплик ежегодно. Также в будущем машину планируется оснастить двигателем V8 или V10.