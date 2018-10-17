Как вазовская «пятерка» стала кабриолетом

«Пятерка» курильщика. Заядлого

Хотя по сравнению с «копейкой» и «тройкой» модель 2105 потеряла в элегантности, неприхотливая и дешевая советская машина пришлась по вкусу многим покупателям в Западной Европе. Местные компании, конечно, пытались ее дорабатывать на месте — и тогда получалась такая красота, как Lada Nova spezial… А иногда получался Bohse Eurostar.

Основанная в 1987 году дилерская компания Bohse Automobilbau GmbH чуть ли не с первых дней своего существования начала строить «интересные» машины. Сперва немцы — а располагалась Bohse в немецком Дерпене — начали делать прогулочные пляжные автомобили на базе «Гольфов». Но осознав, что чувство патриотизма обходится им слишком дорого, переключились на поставляемую ими же советскую «классику» в лице «Жигулей» пятой модели. Которая была и дешевой, и легко модифицируемой.

По сравнению с «Гольфом» концепция изменилась не сильно — машину полностью «раздевали» от лишнего металла, а сверху водружали легкий кузов из стеклопластика. Из честного металла, по большому счету, оставались только рамка ветрового стекла и соединенная с ней массивная центральная стойка, которые вместе образовывали элемент ужесточения конструкции. То есть перед нами так называемая «тарга T-top». И зовется вся эта красота Bohse Eurostar.

Сложно сказать, проходил ли стеклопластиковый кузов Bohse какие-то аэродинамические испытания, но динамические характеристики — 120/140 километров в час максимальной скорости в зависимости от того, сложены ли крыша с «дверьми» или нет — намекают на то, что все делалось «на глазок». Естественно, после перехода на пластиковые доспехи «пятерка» стала легче — ее снаряженная масса снизилась до 980 килограммов, то есть на целых 15 (!) килограммов.

Рекламная брошюра Eurostar выглядела довольно комично: в списке особенностей машины значился пластиковый кузов, который «опережал свое время», настраиваемые дефлекторы обдува печки и даже наличие салонного зеркала заднего вида. В действительности же единственной интересной особенностью машины была крышка багажника с выемкой, куда можно было положить матрас и организовать еще один своеобразный «ряд сидений» для покатушек вдоль морского побережья. Багажник же у машины был вполне традиционный, с полноценным запасным колесом в подполье.

Техническая начинка тоже не представляла собой ничего примечательного: 1,2-литровая рядная «четверка» с карбюратором мощностью 60 лошадиных сил, механическая коробка передач. Но, с другой стороны, этого было вполне достаточно — схожими характеристиками обладали и Volkswagen Thing, Renault Plein Air и Mini Moke, которые тоже создавались для прибрежных вояжей. Плюс, для «Европейской звезды» предлагались опции в виде 75-сильного мотора и автоматической коробки передач.