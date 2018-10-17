Ещё
В Сети продают автомобиль из советского фильма
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети продают автомобиль из фильма «Под куполом цирка». Очень дорого! 

Car.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобиль с киношным прошлым в интернете продают за очень большие деньги.
Транспортное средство, которое было замечено в фильме "Под куполом цирка" выставлено на один популярный сайт продаж Юла. Авто. Стоимость, за которую автор объявления предлагает забрать автомобиль с историей составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Немного о сюжете фильма.хотя кто не помнит блистательную игру Михаила Пуговкина. Фильм о любви Иры и Максима, которые на протяжении всего фильма пытаются найти точки соприкосновения.
И возвращаясь к автомобилю, его выпустили в далёком, 1940-м году. Имеет он ярко-красный цвет. Пробег машины очень маленький, всего 10 тысяч километров. Двигатель транспортного средства рассчитан на 1,4 литра, мощность 58 "лошадей".
Владельцев за всю историю было всего два. Житель Сочи также прописал, что это только стартовая цена и реальному покупателю будет сделана скидка.
Car.ru: последние новости
Шикарный кроссовер Chery Exeed TX показали на официальных фото Раскрыта цена на электрический Nissan LEAF с новой батареей 10 необычных фактов про компанию Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша погибла в Москве124
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар1
Бензин резко подорожал240
Внедорожник сбил трех человек на переходе в Москве
«Дас ист фантастиш»: Новая «Мисс тюнинг»41
Видео
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение