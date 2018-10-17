В Сети продают автомобиль из советского фильма

В Сети продают автомобиль из фильма «Под куполом цирка». Очень дорого!

Автомобиль с киношным прошлым в интернете продают за очень большие деньги.

Транспортное средство, которое было замечено в фильме "Под куполом цирка" выставлено на один популярный сайт продаж Юла. Авто. Стоимость, за которую автор объявления предлагает забрать автомобиль с историей составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Немного о сюжете фильма.хотя кто не помнит блистательную игру Михаила Пуговкина . Фильм о любви Иры и Максима, которые на протяжении всего фильма пытаются найти точки соприкосновения.

И возвращаясь к автомобилю, его выпустили в далёком, 1940-м году. Имеет он ярко-красный цвет. Пробег машины очень маленький, всего 10 тысяч километров. Двигатель транспортного средства рассчитан на 1,4 литра, мощность 58 "лошадей".

Владельцев за всю историю было всего два. Житель Сочи также прописал, что это только стартовая цена и реальному покупателю будет сделана скидка.