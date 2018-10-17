В РФ за месяц подорожали авто 33 брендов

В России за месяц подорожали автомобили 33 брендов

Новые легковые автомобили в нашей стране продолжают дорожать: больше половины представленных в России брендов осенью-2018 переписали ценники. И если минимальное зафиксированное повышение составило 5 тысяч рублей, то максимальные исчисляются сотнями тысяч.

Данные об изменениях цен получены агентством "Автостат" в результате традиционного мониторинга российского автомобильного рынка, который на этот раз охватывает период с 16 сентября по 15 октября нынешнего года. В переписывании ценников отмечены как российские, так и европейские, и азиатские производители.

Уже второй раз подряд подорожала российская линейка Mazda — повышение укладывается в диапазон от 12 до 40 тысяч рублей, а также большинство представленных в нашей стране " Тойот " (на сумму от 11 до 49 тысяч рублей). Однако, рекордсменами по повышению оказались некоторые премиальные европейские, а также, как ни странно, китайские бренды. Например, Foton Sauvana подорожал сразу на 140-170 тыс. рублей, а кроссовер Changan CS35 прибавил в цене от 160 до 185 тыс. рублей.

9 моделей BMW с начала октября подорожали на 20-150 тысяч рублей. Но самым, пожалуй, масштабным повышением отметилась компания Audi , переписавшая ценники сразу на 18 моделей. По некоторым позициям подорожание составило до 330 000 рублей.