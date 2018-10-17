В РФ за месяц подорожали авто 33 брендов

Новые легковые автомобили в нашей стране продолжают дорожать: больше половины представленных в России брендов осенью-2018 переписали ценники. И если минимальное зафиксированное повышение составило 5 тысяч рублей, то максимальные исчисляются сотнями тысяч.
Данные об изменениях цен получены агентством "Автостат" в результате традиционного мониторинга российского автомобильного рынка, который на этот раз охватывает период с 16 сентября по 15 октября нынешнего года. В переписывании ценников отмечены как российские, так и европейские, и азиатские производители.
Самым скромным повышением отметились предприятия GM-АвтоВАЗ и Ульяновский автозавод: Chevrolet Niva и УАЗ Хантер подорожали на 5 000 рублей. На 10 000 рублей подорожали все модели из семейств Lada Largus и Lada Vesta, вседорожник Citroen C3 Aircross и сразу четыре модели марки Renault.
Уже второй раз подряд подорожала российская линейка Mazda — повышение укладывается в диапазон от 12 до 40 тысяч рублей, а также большинство представленных в нашей стране "Тойот" (на сумму от 11 до 49 тысяч рублей). Однако, рекордсменами по повышению оказались некоторые премиальные европейские, а также, как ни странно, китайские бренды. Например, Foton Sauvana подорожал сразу на 140-170 тыс. рублей, а кроссовер Changan CS35 прибавил в цене от 160 до 185 тыс. рублей.
9 моделей BMW с начала октября подорожали на 20-150 тысяч рублей. Но самым, пожалуй, масштабным повышением отметилась компания Audi, переписавшая ценники сразу на 18 моделей. По некоторым позициям подорожание составило до 330 000 рублей.
Кроме того, ранее сообщалось, что на сумму до 20 000 рублей подорожали кроссоверы марки Subaru — Outback, XV и Forester, на 40 000 рублей выросла стоимость всех комплектаций VW Passat и Passat Variant, а также кроссовера VW Tiguan, и, наконец, были подняты цены сразу на шесть моделей Volvo. В последнем случае самое масштабное повышение коснулось хэтчбека V40 Cross Country: оно составило от 27 до 157 тысяч рублей.