Представлен обновленный седан Genesis G70

Обновленный Genesis G70 был представлен для клиентов автомобильного мира.

Новая модель получила большое количество нововведений. Одним из самых ярких считается цифровая приборная панель, отличающаяся стереоскопическим эффектом.

Система способна отслеживать взгляд водителя и подстраивать картинку таким образом, чтобы водитель мог полноценно видеть все изображение. При возникновение желания эффект можно отключить на определенное время.

Базовая версия модели имеет электроподъемник багажника, который работает от одного нажатия кнопки. Система, благодаря которой воздух фильтруется многочисленное количество раз так же же стала новшеством, которое установлено на автомобиле.

Современная мультимедийная система и функция eco-coasting так же являются приятным открытием для владельцев нового экземпляра. Все системы автомобиля подстраиваются под водителя и показывают, как нажимать на газ, а когда наоборот сбрасывать скорость.

Эксперты уже назвали новинку современным средством передвижения, которое будет пользоваться успехом на рынке страны.